Медицина
14:52 06.01.2026

ДП "МЗУ" в 2025р придбало близько 900 позицій медтоварів на 16,2 млрд грн

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) в 2025 році придбало 866 позицій медичних товарів на загальну суму15,7 млрд грн за кошти бюджету, а також 48 од. обладнання на 426 млн грн за кошти донорів платформи UNITED24.

Як повідомляє МЗУ в пресрелізі, закуплені за бюджетні кошти медтовари становлять понад 97% від доведених МОЗ кількостей.

Сума заощаджень при закупівлях становить 1,7 млрд грн.

Зокрема, найбільше коштів державного бюджету було витрачено на ліки та медвироби для лікування серцево-судинних захворювань: їх було закуплено 159 позицій на суму 2,7 млрд грн.

На суму 2,4 млрд грн МЗУ закупило 34 позиції інноваційних ліків за договорами керованого доступу (ДКД).

На суму 2,3 млрд грн МЗУ закупило 220 позицій препаратів для лікування онкохвороб, на 1,6 млрд грн – 35 позицій для лікування гемофілії у дорослих та дітей, на суму 1,4 млрд грн – 130 позицій медвиробів для забезпечення донорства крові.

МЗУ зазначає, що за кошти фандрейзингової платформи UNITED24 закупоено 30 евакуаційних бронеавтівок для військових медиків, чотири автомобілі швидкої медичної допомоги та 11 рентгенівських установок загалом на 426 млн грн.

Крім того, МЗУ повідомляє, що в 2025 році через електронний каталог Prozorro Market, медичну частину якого адмініструє МЗУ, закупівлі здійснювали 2874 лікарень які уклали понад 60 тис. угод на понад 21 млрд грн - це майже на третину більше від суми закупівель із застосуванням е-каталогу в 2024 році.

