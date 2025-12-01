Україна обговорює закупівлю винищувачів Rafale – зустріч Зеленського з керівництвом Dassault Aviation

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом і головним виконавчим директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап’є обговорив можливість придбання Україною багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Зеленський також оглянув виробничі потужності підприємства та провів переговори щодо перспективних напрямів співпраці та можливостей локалізації в Україні.

"Обговорили перспективні напрями співпраці, можливості локалізації в нашій країні та технічні характеристики літаків військового призначення, передусім багатоцільових винищувачів сімейства Rafale, які Україна зможе придбати в межах підписаної 17 листопада декларації з Президентом Франції Емманюелем Макроном", – зазначив Зеленський у дописі, оприлюдненому у Facebook.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Парижі, 17 листопада, заявив, що Україна зможе отримати від Франції вісім систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale, шість пускових установок, радари.

"Сьогодні підписуються важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. 1 перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони SAMP-T, шість пускових. Це деталі, напевно, для когось технічні деталі, а для нас це важливо", - сказав він.

За словами президента, ця стратегічна домовленість працюватиме 10 років, починаючи з 2026 року.