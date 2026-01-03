Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що анонсований Трампом перехідний період в управлінні Венесуелою має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу. Про це Макрон написав на платформі X у суботу.

"Сьогодні венесуельський народ позбавився диктатури Ніколаса Мадуро і може лише радіти цьому. Захопивши владу і зневажаючи основні свободи, Ніколас Мадуро серйозно підірвав гідність свого народу. Майбутній перехідний період має бути мирним, демократичним та поважним до волі венесуельського народу. Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний 2024 року, зможе оперативно забезпечити цей перехід", - написав Макрон на X.

Французький президент також зазначив, що веде обмін інформацією з "партнерами у регіоні" і що Франція забезпечить безпеку своїх громадян.