13:58 27.01.2026

На Буковині викрито зловмисників на організації складання іспитів з водіння за допомогою шпигунського обладнання

Фото: Нацполіція

Національна поліція України повідомляє про викриття у Чернівецькій області групи зловмисників, які організували схему складання теоретичних іспитів з водіння за допомогою шпигунського обладнання

"Мінікамери на одязі та навушники у вусі: такий спосіб складання іспитів з ПДР пропонували "клієнтам" зловмисники з Чернівецької області. Діяли за чітким налагодженим алгоритмом, де кожен відповідав за свою частину роботи", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як повідомляється, один із фігурантів через особисті контакти підшукував осіб, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит в ТСЦ, та пропонував їм повний "супровід" під час проходження тестування. "Клієнтів" запевняв в успішності схеми та по завершенню отримував від них гонорар, який передавав організатору на розподіл. 

Інший ділок відповідав за технічну сторону. Він безпосередньо перед іспитом встановлював приховану відеокамеру, замасковану під ґудзик, елемент одягу або аксесуар, а також мініатюрний бездротовий навушник, які практично неможливо було помітити під час візуального огляду. Усю шпигунську техніку винахідливий зловмисник виготовляв самостійно, адаптуючи під різний одяг.

"Під час складання іспиту відеосигнал у режимі реального часу передавався четвертому фігуранту, який перебував за межами екзаменаційного приміщення. Отримавши доступ до тестових завдань, він оперативно підбирав правильну відповідь та передавав її "клієнтам" через приховані засоби зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Після успішної оборудки гроші розподіляли між собою. З одного "клієнта" брали $1,5 тис., а працювали відразу у двох областях - Хмельницькій та Чернівецькій.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності групи. Зловмисників затримали.

У фігурантів проведено серію санкціонованих обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено обладнання для виготовлення спеціальної техніки, готові прилади та 18 комплектів обладнаного одягу, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі чотирьом зловмисникам вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

