13:29 25.09.2025

Українські та казахські поліцейські ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр на Буковині - Нацполіція

Фото: https://npu.gov.ua

Українські та казахські правоохоронці ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр, повідомляє Національна поліція України.

"Зловмисники представлялися співробітниками силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під приводом можливих проблем з правоохоронними органами та кримінальним переслідуванням виманювали гроші у громадян. За попередніми даними, фігуранти ошукали мешканців Казахстану на суму понад 70 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

Правоохоронці з’ясувати, що злочинну організацію створили 29-річний мешканець Чернівців та 40-річний росіянин. Її учасники "спеціалізувались" на виманюванні грошей у громадян. Кол-центр мав свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі. В обов’язки адміністратора входило: контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, "холодники" телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з "клієнтом" підключався "клоузер" — більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови.

Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під час відеозв’язку  використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували людей здійснювати платежі під приводами нібито можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням.

"Отримані злочинним шляхом гроші, ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру,  придбання автівок тощо. Щомісяця утримання "офісу" обходилося його організаторам у 2,5 млн грн, а один з них, лише за останні пів року, придбав  п’ять машин", - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці затримали організаторів та учасників злочинної організації. Вони вилучили комп’ютерну техніку, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці, банківські картки, формений одяг працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан тощо.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру шістьом особам: організатору, співорганізатору та чотирьом виконавцям. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації (ч. 1 та 2 ст. 255 КК України) та шахрайство (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

