САП та НАБУ викрили схему заволодіння 102 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків

За процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру трьом учасникам злочинної схеми заволодіння грошовими коштами на суму понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки Сил оборони.

"Мова йде про: колишнього генерального директора державного підприємства (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України); комерційного директора державного підприємства (ч. 5 ст. 191 КК України); директора приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)", - інформує САП в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією антикорупційної прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення РФ, у квітні 2022 року, Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

"Генеральний директор державного підприємства, залучивши ще двох осіб, розробив злочинну схему заволодіння зазначеними коштами", - зазначається в повідомленні.

В САП уточнюють, що особи уклали договір, відповідно до якого державне підприємство закуповувало елементи динамічного захисту, зокрема кришки та кювети, за майже втричі завищеними цінами.

"Закупівля оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації", - наголошують в антикорупційній прокуратурі.

Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн грн.

В повідомленні зазначається, що організатор схеми є обвинуваченим НАБУ і САП у низці інших злочинів та вже перебуває під арештом.

Осіб викрили детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.