12:59 19.12.2025

Генпрокурор: викрито схему зловживань з коштами профспілок, трьом головам профспілкових організацій повідомлено про підозру

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми зловживання з коштами профспілкових організацій: головам Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської профспілкових організацій повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

"Відпочинок власних дітей в Буковелі, хрестини, лікування та інші витрати з кишені профспілок. Понад 14,5 млн грн, які мали бути використані на соціальні та трудові потреби працівників газотранспортної системи, стали джерелом приватних витрат керівників профспілкових організацій", - написав генпрокурор в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, правоохоронці за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили схему зловживань з коштами профспілкових організацій

"Слідчі встановили, що у 2023–2025 роках керівники первинних профспілкових організацій одного з підприємств газової галузі системно використовували профспілкові кошти не за призначенням, прикриваючись колективним договором", - зазначив Кравченко.

Він уточнив, що із понад 233 млн грн, перерахованих профспілкам, значну частину витрачали на потреби, не пов’язані з діяльністю профспілок.

Генпрокурор розмістив відео в своєму пості, прокоментувавши наступним чином: "У відео до цього посту - розмови працівників профспілок і їх родичів про те, куди потрібно витрачати кошти: на оплату хрестин своїх дітей, оплату відпочинку в Буковелі, алкоголь та ресторанні комплекси, лікування друзів".

Крім того, як наголосив генпрокурор, окремим елементом схеми було "умисне обходження закупівельних процедур, що дозволяло приховувати реальні обсяги витрат і фактично усувати будь-який фінансовий контроль".

"Наразі трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України)", - поінформував Кравченко.

