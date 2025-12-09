Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

Служба безпеки України та Національна поліція викрили ще двох агентів російської воєнної розвідки - 27-річних громадян сусідньої європейської країни, які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.

"Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агентів "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.

За інформацією відомства, обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

"Один із іноземців був завербований рашистами у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом "відрядили" в Україну для виконання ворожих завдань", - зазначають в українській спецслужбі.

Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та "прозвітували" кураторові від російської розвідки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.