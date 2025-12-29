СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ

Служба безпеки України затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби і коригував ворожі атаки на столичні ТЕЦ, повідомляє СБУ.

"На замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з рф коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, на основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

"Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці", - зазначають у відомстві.

Зібрану інформацію, як повідомляють в СБУ, фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

За інформацією відомства, у разі виконання завдань, він розраховував на подальшу "евакуацію" за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних "цілей".

За даними слідства, затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.