"Ексрегіонал" отримав 15 років позбавлення волі за коригування ворожих атак по Сумщині - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав колишній член забороненої Партії регіонів, який шпигував для ворога на Сумщині.

"Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 65-річний колишній "функціонер" місцевого осередку забороненої Партії регіонів. Він збирав для рашистів координати підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби, по яких ворог готував удари з далекобійної артилерії та керованими авіабомбами", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі у середу.

За даними слідства, "ексрегіонал" потрапив у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни під час поїздок до родичів в Росію. Після 24 лютого 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби і запросив розвіддані про дислокацію Сил оборони у прикордонному регіоні.

"Для збору інформації зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував розташування українських захисників", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Сумщини під час розмов із знайомими. Також у бесідах зловмисник схвально реагував на ворожі обстріли регіону та героїзував окупантів.

Співробітники СБУ затримали агента у червні 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу укріпрайонів українських військ.

При обшуках у нього вилучено російський паспорт, партійний квиток забороненої Партії регіонів та смартфон із декількома месенджерами, які він використовував для контактів з куратором від ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).