Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

Фото: @andriysadovyi Telegram

У Львові відкрито Почесне консульство Румунїї, його очолив співвласник Enzym Group та Kormotech Ростислав Вовк, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Він охарактеризував цю подію як "ще один крок до глибшої співпраці між Львовом і Румунією — для економіки, культури та розвитку наших міст".

"Для багатьох українських компаній Румунія сьогодні є одним із ключових ринків для розвитку в ЄС. Відкриття Почесного консульства Румунії у Львові – це практична відповідь на реальні запити бізнесу, який шукає зрозумілі правила і точки опори для зростання. Львів у цьому контексті є природними воротами з України до Європи. Саме тут така інституційна присутність має найбільший практичний сенс", – прокоментував Ростислав Вовк агентству "Інтерфакс-Україна".