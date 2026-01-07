Інтерфакс-Україна
09:50 07.01.2026

У Славутичі повністю відновлено електропостачання

У м. Славутич (Київська обл.) повністю відновлено електропостачання, що було припинено через атаку російських окупантів на енергосистему 5 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Славутич зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей знову заживлені", - написав він у Телеграм-каналі у середу.

Калашник висловив вдячність енергетикам, рятівникам, комунальникам і місцевій владі за злагоджену роботу.

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ 5 січня Славутич залишився без світла, там було знеструмлено 8,5 тис. абонентів (точок приєднання). Голова Київської ОВА зранку вівторка повідомляв, що енергетикам вдалося частково заживити місто.

Теги: #електропостачання #славутич

