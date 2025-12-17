Колишній артист цирку отримав 8 років ув'язнення за передачу РФ даних щодо Сил оборони у Харкові

Індустріальний райсуд Харкова визнано винним 51-річного місцевого мешканця у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

"Його засуджено до 8 років позбавлення волі... Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у квітні минулого року чоловік, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва, через телеграм почав спілкуватися з представником РФ, а з травня - збирати і передавати йому відомості щодо розташування українських воїнів і військової техніки у Харкові. Ці розвіддані могли бути використані для здійснення ворожих ударів по позиціях Сил оборони.

Українці правоохоронці затримали чоловіка у липні цього року. З того часу він перебував під вартою. У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у повному обсязі.