10:35 03.01.2026

Кількість постраждалих на Харківщині зросла до 30, ще п'ятеро не виходять на зв'язок – поліція

Фото: Нацполіція

Внаслідок ударів РФ по Харківщині за добу загинули щонайменше двоє людей та близько 30 — травмовані, серед них діти, ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок, повідомила Національна поліція.

"Проти мирного населення російські війська застосували ракети, керовані авіаційні бомби, безпілотники різних типів. По центру Харкова ворог завдав удару двома ракетами - з-під завалів дістали тіла трирічного хлопчика та 22-річної жінки. Також внаслідок двох ракетних ударів постраждали близько 30 громадян, серед яких шестимісячний хлопчик", - йдеться у повідомленні Нацполіції за підсумками нічних обстрілів регіону в телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають.

Про двох загиблих – хлопчика та його матір, вже повідомляли місцеві органи влади.

За даними поліції, пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, будівлю лікарні, навчального закладу, торговельно-офісну будівлю, а також 33 автомобілі.

Під обстрілами перебували також Харківський та Куп’янський райони. Там пошкоджено автомобілі, фермерське господарство, складські приміщення та приватні будинки місцевих мешканців.

Теги: #харків #постраждалі

