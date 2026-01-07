Інтерфакс-Україна
Події
11:30 07.01.2026

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання

Свириденко: Держенергонагляд перевірить факти відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) невідкладно проведе перевірки фактів можливих порушень урядового рішення щодо заборони відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

"Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду", - написала Свириденко у Телеграм-каналі.

Вона наголосила, що органи контролю, у тому числі Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд), невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

Зранку у середу міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що комунальний електротранспорт і частина лікарень у місті відключено від електропостачання в ніч на 7 січня. За його словами, це відбулося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Пізніше, після розмови зі Свириденко, він заявив про відновлення подачі електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури міста.

Теги: #перевірки #лікарні #держенергонагляд

