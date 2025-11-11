Інтерфакс-Україна
23:33 11.11.2025

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) закликає правоохоронні органи розслідувати не тільки те, що міститься на аудіозаписах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі АТ "НАЕК "Енергоатом", але й інші контракти Міноборони для запобіганню повторенню подібного.

"ГАР МОУ дякує журналістам і громадянам, які системно поширюють інформацію, не дозволяючи корупційним схемам залишатися у тіні. Ми також закликаємо правоохоронців провести розслідування не лише того, що є на плівках. А й перевірити інші контракти Міноборони, щоб такі історії не повторювались", - йдеться у повідомленні ГАР у Facebook.

У ГАР зазначають, що неодноразово пропонували тодішньому міністру оборони Рустему Умєрову зустріч, де вони могли викласти всі проблемні питання, які виникли під час роботи. Але Умєров, за їхніми словами, "був зайнятий більш важливими зустрічами".

"Справа Міндіча" отримала новий вимір - окрім енергетичного, тепер і військовий. У публічному просторі зʼявилася інформація, що Міндіч намагався тиснути на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова з метою проштовхнути закупівлю бронежилетів у компанії "Мілікон ЮА", яка має сумнівну репутацію", - заявили у відомстві.

У Громадській раді також додали, що давно знають про проблемність цієї компанії та активно протидіяли її участі у закупівлях. Представники Ради неодноразово публічно та на засіданнях колегіального органу Міноборони порушували питання лобіювання неякісних "ізраїльських" бронежилетів. Завдяки розголосу торги було скасовано, а контракти – розірвано, підкреслили у відомстві.

"Компанія "Мілікон ЮА", яка раніше не брала участь в торгах, зі статутним фондом 160 тис грн, позиціонувала себе як представник ізраїльської компанії "Масада". Водночас засновники "Мілікона" збігалися із засновниками компанії "Фортеця захисту" зі статутним фондом 500 грн. Вони виграли тендер на поставку бронежилетів раніше, але не подали необхідних документів. І в результаті тендер скасували", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на відміну від корупційної схеми в "Енергоатомі", де Наглядова рада не знала або не хотіла знати про існування схеми, у Міністерстві оборони тиск не спрацював зокрема і завдяки незалежній громадській раді, підзвітній виключно громадянському суспільству.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, який раніше обіймав посаду міністра оборони, заявив про безпідставність "будь-яких спроб" пов’язати його "роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб".

Раніше у цей день, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на Умєрова на посаді міністра оборони. Про це прокурор сказав під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні схеми.

Умєров, ймовірно, відповідаючи на ці закиди, заявив: "На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений", - заявив Умєров. "Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ", - наголосив він.

11 листопада премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" і що новий склад ради має бути поданий протягом тижня.

Джерело: https://www.facebook.com/100092305470375/posts/769486466138196/?rdid=rEAqYeAsxpbcWjIS#

Теги: #перевірки #міноборони #рада

