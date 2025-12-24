РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про намагання держави-агресора виводити енергетичні компанії з-під дії міжнародних санкцій та роботу з протидії цьому.

"Перше – це намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій світу", - повідомив він за підсумком доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олега Іващенка у Телеграм у середу.

"Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям", - додав Зеленський.