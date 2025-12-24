Інтерфакс-Україна
Події
16:08 24.12.2025

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про намагання держави-агресора виводити енергетичні компанії з-під дії міжнародних санкцій та роботу з протидії цьому.

"Перше – це намагання росіян виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій світу", - повідомив він за підсумком доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Олега Іващенка у Телеграм у середу.

"Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям", - додав Зеленський.

Теги: #санкції #енергокомпанії #рф

03:41 24.12.2025
Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

01:29 24.12.2025
Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

02:36 23.12.2025
Переговори України й РФ "йдуть нормально", вважає Трамп

17:52 22.12.2025
Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

14:04 22.12.2025
Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

12:42 22.12.2025
Україна готує санкційний пакет проти осіб, що працюють із російським ВПК, зокрема проти осіб з Китаю, - Зеленський

05:20 19.12.2025
ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

20:40 17.12.2025
США призупинили санкції проти низки російських банків

16:08 17.12.2025
Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

01:37 16.12.2025
Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

