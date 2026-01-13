Нещодавні атаки РФ свідчать про рішучість Путіна продовжити свою варварську війну – постпред України при радбезі ООН

Атаки Росії по українських містах минулого тижня свідчать про рішучість Володимира Путіна дати ляпаса американським посередникам і продовжити свою варварську війну, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"Ця нова жахлива хвиля терору, яка на початку минулого тижня також охопила багато інших міст України, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та Одесу, свідчить про рішучість Путіна дати ляпаса американським посередникам і продовжити свою варварську війну", - сказав він під час екстреного засідання Радбезу ООН на тлі нещодавніх атак Росії по Україні.

Він зазначив, що завдавши удару "Орєшніком" вночі 9 січня, Росія перейшла на новий рівень ескалації. Крім того, немає нічого нового у підході РФ, яка намагається виправдати цей удар, посилаючись на нібито атаку на резиденцію Путіна. Мельник зазначив, що це нагадує Гливицьку провокацію, яка сталася 31 серпня 1939 року, коли Адольф Гітлер інсценував фальшиву атаку на радіостанцію, щоб виправдати вторгнення в Польщу.

"Підступна логіка ідентична. Держава-агресор фабрикує привід для війни, якого не існує. Дозвольте мені висловитися чітко. Цей так званий напад на резиденцію Путіна є абсолютною брехнею", - наголосив він.

Крім того, він зазначив, що Росія хоче продати враження, що вона непереможна, але насправді карти Росії надзвичайно слабкі.

"Кремль звик надувати щоки і демонструвати свою силу, але все це лише фіговий листок, що приховує слабкість російської військової машини, яка неминуче наближається до критичної точки", - зауважив постпред України при Радбезі ООН.

Він закликав учасників засідання допомогти України з ППО, і посилювати тиск на країну-агресора.