Інтерфакс-Україна
Економіка
12:19 07.01.2026

Чотири провідні енергокомпанії розпочали проєкт з п'ятьма українськими університетами щодо підготовки кадрового резерву

2 хв читати

НЕК "Укренерго", АТ "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець" та ПрАТ "Укргідроенерго" розпочинають спільний освітній проєкт з енергоменеджменту із п’ятьма університетами України і запрошують до співпраці інші заклади вищої освіти.

"Ми відкриті до співпраці з іншими закладами вищої освіти України, які поділяють нашу місію — сформувати професійне покоління, здатне забезпечити стабільну, безпечну та інноваційну енергетику майбутнього", — йдеться у спільному пресрелізі компаній.

На початковому етапі компанії реалізовуватимуть ініціативу із п’ятьма закладами вищої освіти — НУ "Львівська політехніка", НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Вінницьким національним технічним університетом та Національним університетом водного господарства та природокористування.

Як зазначив у середу "Оператор ринку", освітній проєкт має на меті сформувати кадровий резерв для енергетичного сектору, де майбутні фахівці зможуть реалізовувати свій потенціал, а бізнес — отримати підготовлених спеціалістів, готових до роботи у динамічному середовищі ринку електроенергії.

Співпраця передбачає проведення спільних лекцій, стажувань на підприємствах, навчальних практик, участь студентів у проєктах та дослідженнях, що відображають реальні виклики галузі.

Енергокомпанії стверджують, що готові ділитись реальним досвідом роботи на ринку електроенергії: як відбувається торгівля і передача електроенергії, регулювання ринку, впровадження цифрових технологій і розвиток "зеленої" енергетики.

"Інвестиції у розвиток людського капіталу — це інвестиції у сталий розвиток енергетичної системи України, її технологічну незалежність та безпеку", – наголосили в енергокомпаніях.

Теги: #проєкти #енергокомпанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 07.01.2026
Мінекономіки реалізує 7 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо дозволів, зайнятості і програми "Зроблено в Україні"

Мінекономіки реалізує 7 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо дозволів, зайнятості і програми "Зроблено в Україні"

15:41 06.01.2026
Мінцифри реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо цифровізації в різних сферах

Мінцифри реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо цифровізації в різних сферах

11:09 06.01.2026
Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

17:06 05.01.2026
Мінветеранів реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо підтримки ветеранів і захисників

Мінветеранів реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо підтримки ветеранів і захисників

10:43 01.01.2026
У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

11:29 29.12.2025
Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

16:08 24.12.2025
РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

14:11 20.12.2025
Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

21:11 07.12.2025
Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

Кабмін просить звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ

19:08 03.12.2025
Ще шість проєктів відібрали для фінансування за Програмою відновлення України III

Ще шість проєктів відібрали для фінансування за Програмою відновлення України III

ВАЖЛИВЕ

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

ОСТАННЄ

Дешевий імпорт підриває позиції вітчизняного сиру на внутрішньому ринку - аналітики

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" у 2025 р. зменшилась на 8,7%

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Максимальна допомога по безробіттю з січня 2026р зросла на 647 грн

Профіцит платіжного балансу в листопаді зріс до $5,1 млрд за збільшення дефіциту поточного рахунку до $3,5 млрд

Кабмін встановив працівникам UkraineInvest оклади в розмірі 11-43,7 тис. грн і до 100% надбавок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА