Чотири провідні енергокомпанії розпочали проєкт з п'ятьма українськими університетами щодо підготовки кадрового резерву

НЕК "Укренерго", АТ "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець" та ПрАТ "Укргідроенерго" розпочинають спільний освітній проєкт з енергоменеджменту із п’ятьма університетами України і запрошують до співпраці інші заклади вищої освіти.

"Ми відкриті до співпраці з іншими закладами вищої освіти України, які поділяють нашу місію — сформувати професійне покоління, здатне забезпечити стабільну, безпечну та інноваційну енергетику майбутнього", — йдеться у спільному пресрелізі компаній.

На початковому етапі компанії реалізовуватимуть ініціативу із п’ятьма закладами вищої освіти — НУ "Львівська політехніка", НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Вінницьким національним технічним університетом та Національним університетом водного господарства та природокористування.

Як зазначив у середу "Оператор ринку", освітній проєкт має на меті сформувати кадровий резерв для енергетичного сектору, де майбутні фахівці зможуть реалізовувати свій потенціал, а бізнес — отримати підготовлених спеціалістів, готових до роботи у динамічному середовищі ринку електроенергії.

Співпраця передбачає проведення спільних лекцій, стажувань на підприємствах, навчальних практик, участь студентів у проєктах та дослідженнях, що відображають реальні виклики галузі.

Енергокомпанії стверджують, що готові ділитись реальним досвідом роботи на ринку електроенергії: як відбувається торгівля і передача електроенергії, регулювання ринку, впровадження цифрових технологій і розвиток "зеленої" енергетики.

"Інвестиції у розвиток людського капіталу — це інвестиції у сталий розвиток енергетичної системи України, її технологічну незалежність та безпеку", – наголосили в енергокомпаніях.