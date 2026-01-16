Український культурний фонд у 2025 році підтримав 260 проєктів

У 2025 році Український культурний фонд (УКФ) підтримав 260 проєктів у сфері культури та креативних індустрій, продовжив масштабування партнерств, запустив нові конкурси і отримав грантову підтримку від Європейського Союзу, повідомило Міністерства культури України .

Упродовж минулого року УКФ трансформував програму «Відновлення культурно-мистецької діяльності» у нову ініціативу «Культура під час війни» та розширив співпрацю з Третім армійським корпусом. Також в межах програми «Стипендії» збільшилося співфінансування за підтримки Великого Герцогства Люксембург.

Фонд продовжив розвиток професійної спільноти: спільно з HeMo: Ukrainian Heritage Monitoring Lab проведено майстерню культурної спадщини, організовано публічні покази фільмів, створених за підтримки УКФ, а також відбувся День друзів УКФ.

За результатами 2025 року УКФ став першою державною культурною інституцією України, яка отримала грант Європейського Союзу в рамках програми Creative Europe обсягом 2 мільйони євро. Ці кошти у 2026–2027 роках будуть спрямовані на субгранти українським митцям і культурним організаціям.

У партнерстві з бізнесом, місцевою владою та міжнародними організаціями УКФ оголосив низку конкурсів, зокрема:

«Культура у фокусі громад» (разом із Фондом «МХП-Громаді»);

«Запоріжжя. Культурний форпост» — перший в Україні конкурс за участі державного та місцевих бюджетів;

конкурс для підтримки регіонів «Згуртованість суспільства через культуру» у рамках співпраці зі швейцарсько-українським проєктом UCORD.

У 2026 році фонд планує запуск спільних конкурсів із British Council in Ukraine, Фондом «Партнерство за сильну Україну» та 12-ю окремою бригадою Національної гвардії України «Азов», а також продовжить роботу як головний державний грантодавець у сфері культури.

УКФ також розширює присутність у Сумській та Одеській областях, а в межах поточного грантового сезону вже оголошено вісім грантових програм, включно з новими конкурсами: «Мистецтво в кадрі», «Сучасний музичний простір» та «Флагманські події».

За дев’ять років діяльності фонд розподілив понад 2 мільярди гривень на фінансування майже 3 тисяч проєктів, що охопили аудиторію понад 50 мільйонів осіб.