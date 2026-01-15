"Суспільне" провело жеребкування черговості виступів фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Фото: https://www.facebook.com/suspilne.eurovision

Суспільний мовник провів жеребкування черговості виступів фіналістів національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" під час телевізійного концерту.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", жеребкування черговості виступів артистів у фіналі конкурсного відбору відбулося на пресконференції в четвер у Києві.

За його результатами визначено, що виконавиця Valeriya Force з піснею Open Our Hearts виступатиме першою, Molodi (legends) - 2, Monokate ("ТYТ") - 3, The Elliens (Crawling Whispers) - 4, LAUD (Lightkeeper) - 5, LELÉKA (Ridnym) - 6, Mr. Vel (Do Or Done) - 7, KHAYAT ("Герци") - 8, Jerry Heil (Catharticus (Prayer)) - 9 і "ЩукаРиба" ("Моя земля") - останніми.

Крім того, на пресконференції відбулася презентація невеликих частин пісень, а повні їх версії можна буде послухати згодом на офіційних ресурсах національного відбору, зокрема в YouTube.

Також у четвер, після жеребкування, о 19:00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту, а сам фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого.

Головним гаслом цьогорічного нацвідбору є заклик "Будь унікальним".

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.