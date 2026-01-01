Інтерфакс-Україна
Події
10:43 01.01.2026

У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

2 хв читати
У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

У 2026 році має розпочатися реалізація проєкту з корекції рубців після поранень та опіків для військових, стартувати механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів і розпочатися відкриття перших державних ветеранських просторів.

Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, з січня 2026 року має розпочатися реалізації експериментального проєкту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Зокрема, держава компенсуватиме надання таких послуг для Захисників і Захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із міністерством.

"Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити  самопочуття людини. Для ветеранів і ветеранок це особливо важливо, адже такі процедури допомагають подолати психологічні наслідки, знову відчути комфорт у власному тілі", - зазначали раніше в Мінветеранів.

Також в минулому році Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби.

Таким чином, починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію. Максимальний розмір виплати — до 70 тис. грн.

Крім того, згідно з ухваленим урядом рішенням, яким він оновив умови програми єОселя, мобілізовані під час воєнного стану військовослужбовці з 10 січня 2026 року зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних — на рівні з військовими за контрактом.

Серед іншого, Мінветеранів через Український ветеранський фонд у 2026 році планує запуск тематичного грантового конкурсу для ветеранів і ветеранок, які вже працюють або планують розпочати діяльність у сферах виробництва харчових продуктів, переробки, зберігання, логістики та організації харчування.

Крім того, повідомлялося, що перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026 року, а загалом заплановано створення 153 просторів. Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на запуск 15-20 державних ветеранських просторів в Україні в 2026 році.

Також в уряді заявляли, що працюватимуть: над питанням доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах; запровадженням експериментального проєкту щодо лікування залежностей у ветеранів війни.

Теги: #проєкти #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:06 01.01.2026
Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

11:29 29.12.2025
Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

09:41 29.12.2025
Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

Понад 22 тис. ветеранів уже подали заявки на компенсацію автоцивілки

13:08 25.12.2025
НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

НСЗУ очікує затвердження продовження експериментального проєкту зубопротезування для військових

16:27 24.12.2025
Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

12:51 24.12.2025
ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

10:11 22.12.2025
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

12:16 21.12.2025
УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

14:11 20.12.2025
Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

Україна отримала $125,2 млн за проєктами Світового банку LEARN та THRIVE на освіту та охорону здоров’я

20:26 19.12.2025
У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

ВАЖЛИВЕ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

ОСТАННЄ

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

ЦРУ вважає, що Україна не націлювалася на резиденцію Путіна під час атаки дронами, всупереч заявам Кремля – ЗМІ

Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

У всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання – Міненерго

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Відносна більшість українців оптимістично дивиться на 2026 рік, але зростає скепсис щодо змін - соцопитування

Майже в 2,5 раза зросли посадові оклади соцпрацівників з 1 січня

Набув чинності новий порядок проведення військової підготовки офіцерів запасу

На 30% підвищено оклади всіх педпрацівників дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА