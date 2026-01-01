У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

У 2026 році має розпочатися реалізація проєкту з корекції рубців після поранень та опіків для військових, стартувати механізм грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів і розпочатися відкриття перших державних ветеранських просторів.

Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, з січня 2026 року має розпочатися реалізації експериментального проєкту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Зокрема, держава компенсуватиме надання таких послуг для Захисників і Захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із міністерством.

"Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити самопочуття людини. Для ветеранів і ветеранок це особливо важливо, адже такі процедури допомагають подолати психологічні наслідки, знову відчути комфорт у власному тілі", - зазначали раніше в Мінветеранів.

Також в минулому році Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби.

Таким чином, починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію. Максимальний розмір виплати — до 70 тис. грн.

Крім того, згідно з ухваленим урядом рішенням, яким він оновив умови програми єОселя, мобілізовані під час воєнного стану військовослужбовці з 10 січня 2026 року зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних — на рівні з військовими за контрактом.

Серед іншого, Мінветеранів через Український ветеранський фонд у 2026 році планує запуск тематичного грантового конкурсу для ветеранів і ветеранок, які вже працюють або планують розпочати діяльність у сферах виробництва харчових продуктів, переробки, зберігання, логістики та організації харчування.

Крім того, повідомлялося, що перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026 року, а загалом заплановано створення 153 просторів. Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на запуск 15-20 державних ветеранських просторів в Україні в 2026 році.

Також в уряді заявляли, що працюватимуть: над питанням доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах; запровадженням експериментального проєкту щодо лікування залежностей у ветеранів війни.