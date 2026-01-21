Інтерфакс-Україна
13:36 21.01.2026

Польські фермери 23 січня заблокують рух через пункт пропуску "Долгобичув – Угринів" - Держмитслужба

Польські фермери 23 січня 2026 року планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів", повідомила Державна митна служба із посиланням на інформацію польської сторони.

Держмитслужба припустила, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом. Проте польські сільгоспвиробники мають намір проводити акцію протесту впродовж усього дня, 23 січня.

"Прохання зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску", - закликало відомство.

Теги: #польські_фермери #страйк

