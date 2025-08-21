Співробітники метро Лондона готуються до страйку

Співробітники метро Лондона у вересні страйкуватимуть 7 днів через суперечку про оплату та умови праці, повідомила в четвер профспілка залізничників RMT.

Протестні заходи розпочнуться 5 вересня і включатимуть страйки різних категорій співробітників у різний час.

"Страйки почнуться після того, як керівництво відмовилося серйозно відреагувати на вимоги профспілки щодо оплати праці, режиму праці та відпочинку, екстремального графіка змін і скорочення робочого тижня, а також через невиконання попередніх угод із персоналом", - йдеться в заяві RMT.

У межах окремої суперечки щодо оплати та умов праці приблизно в той самий період страйкуватимуть працівники Доклендського легкого метро (DLR), що з'єднує фінансові центри столиці - Канері-Ворф і Сіті.

Профспілка заявляє, що ця подвійна акція призведе до "значних збоїв у роботі транспортної мережі столиці", пише The Standard.

"Члени профспілки проробляють фантастичну роботу, щоб наша столиця рухалася, і працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити цілодобову доставку лондонців до пунктів призначення, - заявив глава RMT Едді Демпсі. - Втома і екстремальний графік змін - серйозні проблеми, що впливають на здоров'я і благополуччя наших членів. І всі ці проблеми керівництво Лондонського метро не вирішувало належним чином уже багато років".

Лондонське метро належить держкомпанії Transport for London (TfL).

Представник TfL заявив: "Ми регулярно зустрічаємося з нашими профспілками, щоб обговорити будь-які питання, що їх хвилюють, і нещодавно ми зустрічалися з RMT, щоб обговорити деякі конкретні питання".

"Крім пропозиції про підвищення заробітної плати на 3,4% у межах поточних переговорів ми домоглися прогресу щодо низки раніше взятих на себе зобов'язань. Ми вітаємо подальшу взаємодію з нашими профспілками з питань режиму праці та графіка роботи в лондонському метро, але скорочення 35-годинного робочого тижня, передбаченого договором, недоцільне і невигідне", - наголошується в повідомленні TfL.