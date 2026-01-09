Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

Фото: ДСНС Київщини

Рух поїздів на Святошинсько-Броварський (М1, "червоній") лінії столичного метрополітену відновлено на повній дистанції, повідомили у Київський міській державній адміністрації.

"Роботу "червоної" лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі. Поїзди курсують на всій ділянці від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" з усіма зупинками. Інтервали руху повернулися до планових – 5-6 хвилин", - йдеться у телеграм-каналі КМДА.

Як повідомлялось, через масовану комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти п’ятниці через складну енергетичну ситуацію рух поїздів по лінії М1 спочатку здійснювався між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна", потім було впроваджено курсування човникового поїзда між станціями "Арсенальна" та "Лівобережна" без зупинок на станціях "Дніпро" та "Гідропарк".