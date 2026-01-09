Інтерфакс-Україна
Події
11:25 09.01.2026

Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі

1 хв читати
Роботу "червоної" гілки київського метро відновлено у звичайному режимі
Фото: ДСНС Київщини

Рух поїздів на Святошинсько-Броварський (М1, "червоній") лінії столичного метрополітену відновлено на повній дистанції, повідомили у Київський міській державній адміністрації.

"Роботу "червоної" лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі. Поїзди курсують на всій ділянці від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" з усіма зупинками. Інтервали руху повернулися до планових – 5-6 хвилин", - йдеться у телеграм-каналі КМДА.

Як повідомлялось, через масовану комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти п’ятниці через складну енергетичну ситуацію рух поїздів по лінії М1 спочатку здійснювався між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна", потім було впроваджено курсування човникового поїзда між станціями "Арсенальна" та "Лівобережна" без зупинок на станціях "Дніпро" та "Гідропарк".

Теги: #київ #метро #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 09.01.2026
У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

11:53 09.01.2026
У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

11:12 09.01.2026
В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

10:34 09.01.2026
У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

10:15 09.01.2026
Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

09:34 09.01.2026
В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

09:16 09.01.2026
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

08:24 09.01.2026
ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

08:11 09.01.2026
У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

08:08 09.01.2026
Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

ВАЖЛИВЕ

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

ОСТАННЄ

"Євро-Реконструкція" розпочне підключення будинків до тепла після 14:00

Трамп гарантуватиме безпеку України, бо впевнений, що Росія не буде знову вторгатися

Голова МЗС Чехії прибув до України з візитом

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Зеленський: Вночі Україну атакували 242 дрони, 13 балістичних ракет і Орєшнік

Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград – 7 корпус ДШВ

Росіяни пошкодили посольство Катару в Києві – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА