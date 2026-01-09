Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

У Києві на червоній лінії метрополітену скоротили час очікування поїздів, повідомила пресслужба КМДА вранці у п’ятницю.

"Наразі час очікування поїзда на між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" становить 3:30-3:45 хв.. Рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії між станціями "Дніпро" - "Лісова" лишається призупиненим", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Телеграмі попереджала, що столиці поїди "червоної" ліні метрополітену курсують зі змінами через складну енергетичну ситуацію.