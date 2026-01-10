НАБУ провело обшуки у водія Єрмака - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у водія колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії.

Водночас підозру самому Єрмаку досі не вручено.

Джерело видання зазначило, що розслідування триває в активній фазі, а в НАБУ усвідомлюють як рівень фігуранта, так і суспільний запит на швидкий результат. Водночас бюро не має наміру діяти під тиском заради "одноденного ефекту".

"Причина затримки одна – необхідність зібрати доказову базу, з якою можна йти до суду", – пояснює співрозмовник видання.

Як повідомлялося, Зеленський 28 листопада підписав указ №868/2025 про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Сам Єрмак повідомив, що вирушає на фронт невдовзі після подання у відставку та проведеного в його будинку обшуку Національним антикорупційним бюро.

Джерело: https://zn.ua/ukr/POLITICS/nabu-provelo-obyski-u-voditelja-andreja-ermaka-istochniki.html