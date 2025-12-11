Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку "Дія", повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події", - написала Свириденко в Телеграм у четвер вранці.

За її словами, "Дія" автоматично завантажуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів, зокрема, інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування. "Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою Дія.Підпису. Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в Дії, без поїздок до страхової та додаткових звернень", - написала голова уряду.

Свириденко наголосила, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.