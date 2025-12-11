Інтерфакс-Україна
Події
09:45 11.12.2025

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

1 хв читати
Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку "Дія", повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події", - написала Свириденко в Телеграм у четвер вранці.

За її словами, "Дія" автоматично завантажуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів, зокрема, інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування. "Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою Дія.Підпису. Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в Дії, без поїздок до страхової та додаткових звернень", - написала голова уряду.

Свириденко наголосила, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.

Теги: #водій #свириденко #постанова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 09.12.2025
Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Бессентом

14:44 09.12.2025
Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

12:21 09.12.2025
Свириденко про готовність G7 використовувати активи РФ для підтримки України: розраховуємо на наших партнерів

Свириденко про готовність G7 використовувати активи РФ для підтримки України: розраховуємо на наших партнерів

11:28 09.12.2025
Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

12:41 05.12.2025
Постанова про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України втратила чинність

Постанова про конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України втратила чинність

18:06 02.12.2025
Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

11:36 19.11.2025
Железняк ініціює звільнення віцепрем'єра Кулеби

Железняк ініціює звільнення віцепрем'єра Кулеби

10:30 14.11.2025
Кабмін дозволив розробникам оборонних технологій оформлювати статус критично важливих підприємств

Кабмін дозволив розробникам оборонних технологій оформлювати статус критично важливих підприємств

17:18 12.11.2025
Верховний суд постановив кваліфікувати передачу інформації представнику ворожої держави з метою спричинити шкоду суверенітетові України як державну зраду

Верховний суд постановив кваліфікувати передачу інформації представнику ворожої держави з метою спричинити шкоду суверенітетові України як державну зраду

16:33 10.11.2025
Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Бережної

Кабмін визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єра Бережної

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

СБУ зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі - джерело

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Минулої доби Харківщина зазнала атак у чотирьох населених пунктах, один загиблий, двоє поранених — ОВА

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА