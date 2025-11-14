Інтерфакс-Україна
10:30 14.11.2025

Кабмін дозволив розробникам оборонних технологій оформлювати статус критично важливих підприємств

Кабінет міністрів України обновив постанову щодо порядку надання статусу критично важливих підприємств та надав можливість розробникам оборонних технологій та інновацій без залучення бюджетних коштів на підставі контрактів із Міністерством оборони оформлювати статус.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

"Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємства, установ та організації, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони, зокрема, у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених з Міністерством оборони", – наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки, Віталія Кіндратіва.

В Мінекономіки зазначили, що прийняття згаданого акта сприятиме сталому функціонуванню підприємств, що розробляють оборонні інновації і які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

Теги: #кабмін #постанова

