Інтерфакс-Україна
Події
03:05 11.01.2026

Рубіо пояснив, чому Трамп вивів США з міжнародних організацій

1 хв читати

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому президент Дональд Трамп вивів США з міжнародних організацій.

"Вихід президента Трампа з 66 міжнародних організацій чітко сигналізує про те, що більше неприйнятно інвестувати важко зароблені податкові кошти американського народу в установи, які не можуть продемонструвати результати, підзвітність чи повагу до наших національних інтересів", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп підписав меморандум про вихід Вашингтона із 66 міжнародних організацій, включаючи Науково-технічний центр в Україні, повідомив Білий дім.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/2010005978562142387

Теги: #рубіо #організації #сша

