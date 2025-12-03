Інтерфакс-Україна
Події
10:08 03.12.2025

Рубіо: Тільки Путін може закінчити цю війну з російського боку

Фото: https://www.axios.com

Державний секретар та радник президента США з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що нині Сполучені Штати намагаються докласти дипломатичних зусиль для того, щоби знайти прийнятний компроміс для обох сторін в російсько-українській війні, однак проблемними лишаються питання територій та гарантій безпеки для України,.

"Зараз вони буквально борються за територію площею від 30 до 50 км і 20% Донецької області, що залишилися. Тому ми намагалися з'ясувати – і, на мою думку, досягли певного прогресу – що могло б задовольнити українців, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню, що дозволило б їм не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати як країна, бути країною з економікою, що зростає. Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", - сказав Рубіо в ефірі Fox News у відповідь на питання ведучий шоу "Hannity" Шон Хенніті щодо врегулювання війни.

Держсекретар США вкотре зазначив, що це "не наша війна ", але Сполучені Штати залучені, оскільки "єдиний лідер у світі, який може вести переговори з обома сторонами і укласти угоду, якщо така угода можлива, — це президент Трамп", тому вони ведуть перемовини з як з Україною, так і з РФ.

"Ми намагаємося з'ясувати, чи можна подолати розбіжності між обома сторонами. Для цього нам потрібно поговорити з обома сторонами… Люди, які вважають, що ми повинні розмовляти тільки з українською стороною і взагалі не розмовляти з росіянами. Неможливо закінчити війну між Росією та Україною, не розмовляючи з Росією", - додав Рубіо.

Втім, він зазначив, що якщо "вони вирішать, що не хочуть закінчувати війну, то війна триватиме", однак вважає, що "політика продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами протягом усього періоду війни" є нереалістичною. В той самий час, він "не вважає реалістичним, що Росія продовжуватиме цю війну протягом чотирьох-п'яти років".

Рубіо наголосив, що остаточне рішення щодо припинення війни може одноосібно прийняти тільки Путін, але впевнений, що американський стороні вдалося досягти "певного прогреса".

"В кінцевому рахунку рішення в Росії приймає виключно Путін, а не його радники. Путін – тільки Путін може закінчити цю війну з російського боку… Ми намагалися звести обидві сторони разом і подивитися, які пропозиції ми можемо запропонувати, з якими обидві сторони могли б погодитися. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб це спрацювало. Саме цим ми займаємося вже десять місяців. Це було нашою метою і завданням протягом усього цього часу. Я думаю, що ми досягли певного прогресу. Ми наблизилися, але ще не досягли мети. Ми все ще не достатньо близькі. Але це може змінитися. Я сподіваюся, що це зміниться", - підсумував ві

Теги: #війна #рубіо

