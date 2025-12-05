Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

Міністерство культури України надало громадським організаціям "Вікімедіа Україна", "Слідство.Інфо" і ТОВ "Книгарня "Є" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за листопад, встановлено, що ГО "Вікімедіа Україна" (регіональне відділення Фонду Вікімедіа в Україні), ГО "Слідство.Інфо" (незалежна українська агенція журналістських розслідувань), ТОВ "Книгарня "Є" (мережа книгарень), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Також статус надано ТОВ "Новий друк", ТОВ "Контент менеджмент груп", видавництву "ІнтролігаТОР" і ПП "Модем".

Крім того, попередній статус підтверджено: ДП "Центр захисту інформаційного простору України", ТОВ "ЛІЗКО", ПрАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "Телестудія "Служба інформації", ТОВ "Національні інформаційні системи", ТОВ "Наше Радіо" і ТОВ "ТРК "Медіа Маркет".

Як повідомлялося, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "1+1 Україна", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, ІА "Інтерфакс-Україна", "РБК-Україна", "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Столиця", "Київстар ТБ", Viasat, М1, М2, "ТРК Люкс" ("24 канал", "Люкс FM", "Радіо Maximum", Радіо Сковорода", "Радіо Nostalgie", Zaxid.net, "Футбол 24"), "Бігуді", "Прем’єр-ліга", sweet.tv, "Вавилон 13 продакшн", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Рудана", ДАК "Укрвидавполіграфія", видавництво "Академія", видавництво "Антологія", Друкарський дім "САМ", книжкова фабрика "Глобус", музичним гуртам "Без обмежень", "Бумбокс", "Океан Ельзи" і стендап-проєкту "Підпільний стендап", та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам, заповідникам і профільним навчальним закладам.