Через війну загинули 243 митців і 119 медійників - Мінкультури

Через повномасштабну війну в Україні загинули 243 діячів культури і 119 працівників медіа, повідомляє Міністерство культури.

"З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року війна забрала життя 243 митців та 119 українських та іноземних медійників", - йдеться в повідомленні міністерства.

За два місяці, від 6-го жовтня кількість загиблих митців збільшилася на 11 чоловік, а кількість загиблих медійників - на 6 чоловік.

У відомстві підкреслили, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.