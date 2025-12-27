Інтерфакс-Україна
Події
13:29 27.12.2025

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

1 хв читати
Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Росія демонструє бажання продовжувати війну, і якщо весь світ буде на боці України, то разом вийде зупинити Путіна, якщо хтось, США або Європа, будуть на боці Росії - це значить, що буде продовження війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

«В цій війні, війні Росії проти України, ми хочемо миру, а Росія демонструє бажання продовжувати війну. І якщо весь світ, Європа і Америка буде на нашому боці, ми всі разом зупинимо Путіна. Бо всі разом будемо хотіти одного – закінчення війни, нормального миру, сталого миру, безпечного для всього світу», - сказав Зеленський журналістам у суботу.

«Якщо хтось, США або Європа, будуть на боці Росії, це значить, що буде продовження війни. Тут немає більше варіантів», - додав президент.

За його словами, є два варіанти - закінчення війни якнайшвидше або продовження війни. Зеленський пояснив, що останній – «це ризик для всіх країн світу, бо Росія не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, на будь-які красномовні їхні меседжі, вони не зупиниться на Україні».

Теги: #війна #зеленський #сша

