04:00 29.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 186 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2780 дронів-камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33133

