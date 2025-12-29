Волошин: майже все Гуляйполе – зона, де йдуть бої, ворог намагається завести в місто групи закріплення

Українські воїни продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя (Запорізька область), з метою закріпитися у місті противник навіть перекидає з Вербового та Затишшя свої підрозділи, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Майже все Гуляйполе – це зона, в якій йдуть бої. Противник намагається завести в місто групи закріплення, навіть знімає їх з інших ділянок. Зокрема з Вербового, з Затишшя перекидає підрозділи, щоб вони закріпилися для подальших штурмових дій. Проте такі групи ми намагаємося знищувати", - сказав Волошин.

Він наголосив, що наразі бої в районі Гуляйполя продовжуються, і їхня інтенсивність не зменшується. Однак Сили оборони України, як зазначили у ЗСУ, продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя.

"Грубо кажучи, в одному будинку можуть бути наші, в сусідньому будинку можуть бути росіяни. Такі міські бої. Отже, за Гуляйполе тривають зараз інтенсивні бої", - наголосив речник.

Волошин нагадав, що противник намагається і з півночі зайти до Гуляйполя (зі сторони н.п. Варварівка), і з півдня (біля н.п.Залізничне). За його словами, спостерігається певна активізація ворога на ділянці біля Залізничного.

Коментуючи тактику противника, речник зазначив, що ворог заходить всередину міста, де Сили оборони його вибивають, але окупанти все одно продовжують спроби інфільтрації.

"Вони підходять навіть і ближче до західних кварталів. Там намагаються сидіти в будинках, потім ми проводимо зачистки і їх звідти вибиваємо, але це непросто", - зазначив Волошин.

Також він звернув увагу на особливості рельєфу місцевості у Гуляйполі, що має велике значення для оборони міста.