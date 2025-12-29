Інтерфакс-Україна
Події
18:17 29.12.2025

Волошин: майже все Гуляйполе – зона, де йдуть бої, ворог намагається завести в місто групи закріплення

2 хв читати
Волошин: майже все Гуляйполе – зона, де йдуть бої, ворог намагається завести в місто групи закріплення
Фото: https://www.facebook.com/marektv

Українські воїни продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя (Запорізька область), з метою закріпитися у місті противник навіть перекидає з Вербового та Затишшя свої підрозділи, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Майже все Гуляйполе – це зона, в якій йдуть бої. Противник намагається завести в місто групи закріплення, навіть знімає їх з інших ділянок. Зокрема з Вербового, з Затишшя перекидає підрозділи, щоб вони закріпилися для подальших штурмових дій. Проте такі групи ми намагаємося знищувати", - сказав Волошин.

Він наголосив, що наразі бої в районі Гуляйполя продовжуються, і їхня інтенсивність не зменшується. Однак Сили оборони України, як зазначили у ЗСУ, продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя.

"Грубо кажучи, в одному будинку можуть бути наші, в сусідньому будинку можуть бути росіяни. Такі міські бої. Отже, за Гуляйполе тривають зараз інтенсивні бої", - наголосив речник.

Волошин нагадав, що противник намагається і з півночі зайти до Гуляйполя (зі сторони н.п. Варварівка), і з півдня (біля н.п.Залізничне). За його словами, спостерігається певна активізація ворога на ділянці біля Залізничного.

Коментуючи тактику противника, речник зазначив, що ворог заходить всередину міста, де Сили оборони його вибивають, але окупанти все одно продовжують спроби інфільтрації.

"Вони підходять навіть і ближче до західних кварталів. Там намагаються сидіти в будинках, потім ми проводимо зачистки і їх звідти вибиваємо, але це непросто", - зазначив Волошин.

Також він звернув увагу на особливості рельєфу місцевості у Гуляйполі, що має велике значення для оборони міста.

Теги: #війна #волошин #гуляйполе

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 29.12.2025
Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

17:28 29.12.2025
У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

У "Силах оборони півдня" спростували інформацію ворога про те, що їхні підрозділи вже за 15 км від південної околиці Запоріжжя

16:57 29.12.2025
Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

Трегубов: росіяни перебільшують, найближча дистанція від контрольованої ними території до Сум - 25 км

15:12 29.12.2025
DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості

DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості

14:57 29.12.2025
Туск: Заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але до завершення переговорів ще далеко

Туск: Заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але до завершення переговорів ще далеко

04:00 29.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

20:14 28.12.2025
Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя – DeepState

Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя – DeepState

20:00 28.12.2025
Трамп оголосив про припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та звинуватив ООН у бездіяльності щодо України

Трамп оголосив про припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та звинуватив ООН у бездіяльності щодо України

15:46 28.12.2025
Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

08:52 28.12.2025
Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

Переважна більшість українців хоче миру, але не шляхом виходу з Донбасу – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни, ймовірно, вбили 7 цивільних у Покровську – омбудсман

Лівобережжя Києва та області може перейти з екстрених відключень до погодинних 31 грудня-1 січня – глава енергопрограм УІМ

АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії у більшості регіонів України

Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Вступ до Європейського Союзу підтримують 59% українців – опитування

Говорити про близькість завершення війни передчасно - Климпуш-Цинцадзе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА