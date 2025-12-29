Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Ростислава Шурми, як представника держави.

Про це повідомив у телеграм-каналі постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Достроково припинено повноваження члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави, згідно поданої заяви", – написав Мельничук у своєму Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, правоохоронці Німеччини 15 липня за запитом НАБУ провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживання в місті Штарнберг (Баварія) під Мюнхеном. Тоді директор Національного антикорупціного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос відмовився давати політичні оцінки слідчих дій, хоча й допустив, що ефективність НАБУ могла викликати певну кризу. Пізніше він зазначив, що слідчі дії стосувалися, зокрема, діяльності ДП "Гарантований покупець". Шурму у ЗМІ пов’язували з питанням виплат за зеленим тарифом низці сонячних станцій, в тому числі й тим, що належали його брату, на тимчасово окупованих територіях.

Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" є Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Гейден, Маріно Ентоні Вільям, Гуквей Річард Марк, представниками держави – Наталія Бойко, Костянтин Мар'євич.