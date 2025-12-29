Інтерфакс-Україна
Події
18:45 29.12.2025

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Провокаційні заяви Росії щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" являються спробою створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Російські маніпуляції щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу. Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам", - написав він у телеграм-каналі.

Сибіга зазначив, що, натомість, цього року Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. Крім того, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території - у відповідь на російські удари по Україні.

"(…)Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до ст. 51 Статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається. Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив конструктивного мирного процесу. Україна залишається відданою мирним зусиллям на чолі зі Сполученими Штатами за участі європейських партнерів", - наголосив міністр.

