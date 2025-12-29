Інтерфакс-Україна
Події
22:42 29.12.2025

У Вишгороді встановили генератори для забезпечення безперебійного електропостачання житлових будинків

1 хв читати

У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків і забезпечують їх постійне обслуговування, що гарантує безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців, повідомила пресслужба київської обласної військової адміністрації.

"Особливу увагу рятувальники приділяють електроживленню багатоповерхових будинків. Фахівці ДСНС доставили, встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків і забезпечують їх постійне обслуговування. Це гарантує безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Крім того, в місті продовжують працювати Пункти незламності, розгорнуті рятувальниками ДСНС Київщини спільно з волонтерами. Наразі функціонують 2 стаціонарні Пункти незламності, 6 від підрозділів ДСНС та 5 від Товариства Червоного Хреста України.

У ОВА додають, що робота генераторів перебуває під постійним контролем рятувальників, що особливо важливо для родин із дітьми та людей поважного віку.

Джерело: https://t.me/kyivoda/40253?single

Теги: #генератори #вишгород #електроживлення

