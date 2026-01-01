Інтерфакс-Україна
Події
13:17 01.01.2026

УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) чотири доби блекауту у Вишгороді (Київська область) підтримував населення міста.

"За цей час допомогу в пунктах Українського Червоного Хреста отримали понад 2 500 людей" - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

У Вишгороді діяли чотири пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де мешканці могли зарядити телефони, перепочити, отримати гарячі напої чи набрати воду в термоси. Волонтери постійно чергували, щоб у разі потреби надати першу домедичну допомогу. Крім того, вони забезпечували пункти ДСНС місцями для відпочинку та рюкзаками першої допомоги на випадок надзвичайних ситуацій.

На локаціях діяли волонтери загонів швидкого реагування Київської області, Білоцерківської ланки та Національного комітету Українського Червоного Хреста.

Волонтери працювали у тісній координації з ДСНС України та іншими спеціальними службами.

Пункти допомоги Українського Червоного Хреста у місті будуть функціонувати допоки в них буде потреба.

Як повідомлялося, після російських повітряних атак у Вишгороді не було електро-, водо- та теплопостачання. Вчора у місті електропостачання відновили.

 

Теги: #вишгород #тчху #учх

