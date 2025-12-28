Інтерфакс-Україна
Події
20:00 28.12.2025

Трамп оголосив про припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та звинуватив ООН у бездіяльності щодо України

1 хв читати
Трамп оголосив про припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та звинуватив ООН у бездіяльності щодо України

Бойові дії між Таїландом і Камбоджею завершуються, повідомив президент США Дональд Трамп, який привітав обидві сторони за укладення нещодавно погодженого початкового договору про мир та водночас звинуватив Організацію Об’єднаних Націй (ООН) у бездіяльності щодо війни в Україні.

Він привітав лідерів обох держав за "швидке і дуже справедливе завершення" конфлікту. За його словами, завершення було "швидким і рішучим, як і повинно бути в таких ситуаціях".

Водночас Трамп звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у бездіяльності щодо поточної "катастрофи" в Україні. "Сполучені Штати Америки, як завжди, з гордістю допомогли! З усіма війнами і конфліктами, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, вісім, можливо, Сполучені Штати стали справжньою Організацією Об’єднаних Націй, яка надала дуже мало допомоги або сприяння в жодному з них, включаючи катастрофу, що зараз відбувається між Росією і Україною. Організація Об’єднаних Націй повинна почати проявляти активність і брати участь у забезпеченні світового миру!" – зазначив Трамп у соціальній мережі Truth Social.

 

Теги: #війна #таїланд #трамп #камбоджа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 28.12.2025
Путін і Трамп узгодили створення "двох робочих груп" щодо мирної угоди в Україні та подальшу телефонну розмову після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

Путін і Трамп узгодили створення "двох робочих груп" щодо мирної угоди в Україні та подальшу телефонну розмову після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

20:58 28.12.2025
Трамп: Думаю, президенти України та Росії хочуть укласти угоду

Трамп: Думаю, президенти України та Росії хочуть укласти угоду

20:47 28.12.2025
Трамп каже, що не має дедлайнів щодо угоди про мир

Трамп каже, що не має дедлайнів щодо угоди про мир

20:39 28.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

20:15 28.12.2025
Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

15:46 28.12.2025
Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

22:42 27.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

13:29 27.12.2025
Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

13:17 27.12.2025
Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

12:38 27.12.2025
Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Окупанти розстріляли трьох бійців Сил Оборони України південніше Гуляйполя – DeepState

"Укренерго" у понеділок запровадить графіки відключень електроенергії в більшості регіонів України

Трамп готовий винести на розгляд Конгресу США гарантії безпеки для України — ЗМІ

Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед запланованою зустріччю із Зеленським

УЧХ розгорнув пункти обігріву на Київщині

В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

Травмованих у ДТП за участю автобуса в Калуському районі вже 13, серед них двоє дітей – ДСНС

Зеленський узгодив позиції зі Стармером перед зустріччю з Трампом

Автобус потрапив у ДТП у Калуському районі, є загиблий, щонайменше 9 постраждалих – ДСНС

РФ вчергове обстріляла Херсонську ТЕЦ, що призвело до важких наслідків, - Корецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА