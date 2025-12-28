Трамп оголосив про припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та звинуватив ООН у бездіяльності щодо України

Бойові дії між Таїландом і Камбоджею завершуються, повідомив президент США Дональд Трамп, який привітав обидві сторони за укладення нещодавно погодженого початкового договору про мир та водночас звинуватив Організацію Об’єднаних Націй (ООН) у бездіяльності щодо війни в Україні.

Він привітав лідерів обох держав за "швидке і дуже справедливе завершення" конфлікту. За його словами, завершення було "швидким і рішучим, як і повинно бути в таких ситуаціях".

Водночас Трамп звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у бездіяльності щодо поточної "катастрофи" в Україні. "Сполучені Штати Америки, як завжди, з гордістю допомогли! З усіма війнами і конфліктами, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, вісім, можливо, Сполучені Штати стали справжньою Організацією Об’єднаних Націй, яка надала дуже мало допомоги або сприяння в жодному з них, включаючи катастрофу, що зараз відбувається між Росією і Україною. Організація Об’єднаних Націй повинна почати проявляти активність і брати участь у забезпеченні світового миру!" – зазначив Трамп у соціальній мережі Truth Social.