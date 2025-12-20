Мінкультури проводить громадське обговорення положень про проведення конкурсів за проєктом "1000 годин контенту"

Міністерство культури проводить громадське обговорення проєкту постанови уряду "Деякі питання створення українського контенту" щодо реалізації ініціативи президента "1000 годин українського контенту".

Зокрема, пропонується затвердити положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, а також положення про конкурсні комісії з організації та проведення мистецьких конкурсів.

Зазначається, що створення та поширення близько 1000 годин контенту (документальні, ігрові, анімаційні фільми, телевізійні шоу, театральні, виставкові, музичні проекти, дитячий та підлітковий контент, діджитал-формати) на теми української ідентичності, історії, ключових подій російсько-української війни, фольклору та подвигів захисників критично важливе для протидії інформаційній агресії, формування позитивного міжнародного іміджу України та утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Згідно з проєктом положення, Конкурсні комісії з організації та проведення мистецьких конкурсів створюються за напрямами: Міністерством культури (з відбору креативних проєктів (шоу, короткі відео, аудіокниги, онлайн ігри)); Державним агентством з питань кіно (з відбору аудіовізуальних проєктів - ігрові фільми, фільми для дитячої аудиторії, фільми художньої та культурної значущості (авторські фільми), фільми-дебюти, неігрові (документальні) фільми, анімаційні фільми, фільми міжнародної копродукції, телевізійні серіали); Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти (з відбору проєктів у сфері академічного музичного мистецтва, у сфері популярної музики, у сфері перформативного мистецтва, у сфері візуального мистецтва).

Основними завданнями конкурсних комісій буде організація та проведення першого, другого та третього етапів мистецьких конкурсів, здійснення експертного оцінювання проєктів, а також формування переліків учасників і переможців.

Конкурс пропонується проводиться у три етапи: перший етап – перевірка поданих документів, матеріалів та їхня відповідність вимогам положення, здійснюється конкурсними комісіями за напрямами; другий етап – експертне оцінювання проєктів на підставі поданих документів, матеріалів конкурсними комісіями; третій етап – публічна презентація проєктів (пітчинг), їх експертний розгляд та оцінювання конкурсними комісіями.

Оцінювання проєктів під час другого етапу конкурсу здійснюється протягом тридцяти робочих днів шляхом проставляння балів за кожним з критеріїв: відповідність поданого проєкту тематиці та напряму конкурсу; відповідність кошторису творчому задуму та цілям проєкту (обґрунтованість та оптимальність бюджету проєкту, прозорість кошторису, економічність витрат, логіка розподілу фінансових ресурсів, співвідношення "вартість – результат"); наявність кадрового забезпечення, необхідного для виконання проєкту (професійна спроможність команди, підтверджена досвідом у відповідній сфері);

наявність та спроможність матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проєкту; художня та змістовна цінність концепції проєкту, оцінена на підставі поданих матеріалів; оригінальність та інноваційність ідеї (аналіз опису в поданих документах); соціальна значущість та актуальність проєкту, його потенційний вплив на українську культуру та креативні індустрії (осмислення сучасного контексту України, підняття соціально-важливих питань, внесок у розвиток культури); дотримання принципів гендерної рівності, соціальної інклюзії, безбар’єрності та різноманіття; очікуваний продукт і його якість, описані в документації (структура, формат, термін готовності); досвід реалізації аналогічних проєктів, підтверджений поданими матеріалами (портфоліо, договорами, іншими документами).

Оцінювання під час третього етапу конкурсу здійснюється відповідно до таких критеріїв: креативність, чіткість та якість публічної презентації (структура викладу, зрозуміле формулювання художньої візії, здатність команди аргументовано відповідати на запитання); реалістичність практичного втілення проєкту (обґрунтованість строків, доступ до ключових ресурсів, логічність виробничої моделі та здатність довести її здійсненність); професійний потенціал та готовність команди до реалізації проєкту (здатність переконливо продемонструвати виробничу готовність, узгодженість ролей у команді, компетентність, розуміння робочих процесів); раціональність та узгодженість кошторису з презентацією (обґрунтування витрат, логіку бюджету та відповідність витрат творчій концепції проєкту); міжнародний потенціал (наскільки проєкт є зрозумілим і релевантним іноземним аудиторіям; перспектива фестивальної та ринкової присутності) - у відповідних напрямах.

Крім того, під час визначення переможців конкурсів перевага надається проєкту з більшим співфінансуванням.

Зазначається, що реалізація проєктів переможців конкурсів не обмежується бюджетним періодом, у якому було проведено відповідний конкурс.

Згідно з проєкту постанови, у разі ухвалення урядом, у Мінкультури, Держкіно, Держмистецтв буде шість місяців на те, щоб забезпечити організацію мистецьких конкурсів з реалізації ініціативи президента зі створення українського контенту.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, у державному бюджеті на 2026 рік Міністерству культури передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлювали незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин контенту", переклад українською популярних ігор.

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") наголошує на необхідності розширення програми "1000 годин контенту" на видавництво книг в паперовому і електронному форматах.