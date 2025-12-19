Інтерфакс-Україна
Події
16:41 19.12.2025

Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

1 хв читати
Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російського актора Івана Агапова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський актор театру і кіно Іван Агапов.

Зазначається, що він брав активну участь у антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих, зокрема, на виправдання та легітимізацію агресії і окупації українських територій, героїзацію російських військових формувань, популяризацію вищого керівництва та органів держави-агресора.

Українському глядачу він може бути знайомий за російськими фільмами: "ДМБ" (2000 рік) і "Даун Хаус" (2001 рік).

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 250 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.

Теги: #мінкультури #актор #нацбезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 15.12.2025
Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

17:47 12.12.2025
Мінкультури готує законопроєкт і завершує роботу над проєктом постанови щодо порядку евакуації музейних цінностей - Вербицький

Мінкультури готує законопроєкт і завершує роботу над проєктом постанови щодо порядку евакуації музейних цінностей - Вербицький

16:20 11.12.2025
В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

14:00 11.12.2025
Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

18:35 09.12.2025
Через війну загинули 243 митців і 119 медійників - Мінкультури

Через війну загинули 243 митців і 119 медійників - Мінкультури

02:37 09.12.2025
Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

16:14 05.12.2025
США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

12:06 05.12.2025
Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

Мінкультури надало Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є" статус критично важливих

12:42 02.12.2025
Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

12:34 02.12.2025
Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарський компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

Умєров і Гнатов вестимуть консультації в США за участі європейських партнерів

ОСТАННЄ

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

В Мінінформації Сербії вибачилися перед Україною за заяву очільника відомства про "платню територіями"

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

Зеленський обговорив з маршалком Сейму Польщі оборонну співпрацю і питання історичної пам’яті

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарський компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Міносвіти залучило $30 млн на розвиток дошкільної освіти в межах "First Steps Forward"

Коордштаб: Понад третина військовополонених з російського боку, які перебувають в Україні, - не росіяни

Всі 109 звільнених білоруських політв’язнів доставлені до Польщі та Литви

В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

Умєров і Гнатов вестимуть консультації в США за участі європейських партнерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА