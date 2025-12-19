Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російського актора Івана Агапова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський актор театру і кіно Іван Агапов.

Зазначається, що він брав активну участь у антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих, зокрема, на виправдання та легітимізацію агресії і окупації українських територій, героїзацію російських військових формувань, популяризацію вищого керівництва та органів держави-агресора.

Українському глядачу він може бути знайомий за російськими фільмами: "ДМБ" (2000 рік) і "Даун Хаус" (2001 рік).

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 250 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.