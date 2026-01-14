Міністерство культури України та Український інститут книги підбили книжкові підсумки 2025 року

Міністерство культури України та Український інститут книги підбили підсумки реалізації державних програм у сфері книговидання та популяризації читання у 2025 році, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

За даними відомства, упродовж року фонди 1418 публічних бібліотек поповнилися понад 113 тис. книжок, виданих у межах конкурсів на випуск книжкової продукції, що реалізовувалися Українським інститутом книги.