Фонди публічних бібліотек поповнили 113 тис. нових видань за підсумками конкурсу УІК

У 2025 році Український інститут книги (УІК) втретє провів конкурс культурно-мистецьких проєктів на видання книжкової продукції, у межах якого фонди публічних бібліотек України поповнилися 113 000 нових примірників видань для читачів різних вікових груп.

Як повідомили в УІК , конкурс було оголошено 1 січня 2025 року; за його результатами укладено 76 договорів на загальну суму понад 21,9 млн грн, а переможцями стали 30 видавництв. Нові книги передано до 1418 публічних бібліотек по всій Україні.