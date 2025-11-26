Бригади повинні самостійно готувати поповнення до бойових дій відповідно до конкретних вимог - Паліса

Бойові бригади отримають можливість готувати поповнення самостійно, заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в телеграм-каналі.

Свою заяву Паліса зробив за результатами своєї, разом з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим, зустрічі з президентом України, темою якої був, зокрема, розподіл мобілізаційного ресурсу між бригадами ЗСУ.

"Йдеться не тільки про кількість людей. Тут ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно. Думаю, що це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику. Це теж буде частиною моєї пропозиції", - написав Паліса у Телеграм.

"Я не люблю давати обіцянки наперед, але можу сказати одне: ми дуже добре розуміємо, чому це потрібно фронту. І чому з цим не можна тягнути", - додав він.

Як повідомлялося Президент України Володимир Зеленський доручив сьогодні начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами. Найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

Джерело: https://t.me/PavloPalisa/125