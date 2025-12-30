Інтерфакс-Україна
Події
12:28 30.12.2025

Порошенко передав захисникам нові комплекси протидії дронам
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/12/30

Народний депутат Українн, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав військовим 12 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".

"Ми завершуємо цей рік передачею 12 комплексів "Ай-Петрі", які вдалося виготовити понаднормово. Десять із них йдуть у Повітряні Сили та Сухопутні війська, а два захищатимуть Київ від розвідувальних та ударних дронів", – повідомив Порошенко у Facebook .

За його словами, протягом року комплекси "Ай-Петрі" передавалися на фронт та до українських міст для захисту від ЗАЛ, "Суперкамів", "Ланцетів" та іншої зброї.

Коментуючи хід мирних переговорів, Порошенко підкреслив, що "абсолютним пріоритетом має бути питання територіальної цілісності та безпекових гарантій, які передбачають присутність військ країн-гарантів на території України". Він заявив, що Україна не прийме жодних ультиматумів від Росії щодо майбутнього членства в НАТО чи ЄС, а також будь-яких обмежень у питаннях мови та віри.

"Ніяких виборів під час воєнного стану – цих виборів ніхто не визнає", – додав лідер "Європейської солідарності".

Порошенко також закликав до відновлення довіри у сфері оборонних закупівель.

 

Теги: #переговори #армія #порощенко #військові #допомога

