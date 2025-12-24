Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – генератори і зарядні станції

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – 2 великі контейнерні акумуляторні станції, 4 дизельні генератори по 20 кВт, 118 інверторних генераторів, 113 зарядних станцій на загальну вартість понад 11 мільйонів гривень.

"Енергетика сьогодні має бути в бригадах і підрозділах - там, де вона реально потрібна, а не в "телемарафоні", – написав Порошенко у Facebook.

"Це обладнання отримали підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, морської піхоти, артилерії, логістики, радіотехнічних частин. Ті, хто сьогодні працює в найскладніших умовах: часто без світла, але з повною відповідальністю за результат. Бо генератори і зарядні станції - це робота дронів. Це РЕБ і протидія ворожим БПЛА. Це зв’язок, управління, штаби, розвідка, координація підрозділів. Це військова медицина - стабпункти, евакуація, порятунок поранених. Це здатність армії воювати і зберігати життя", – підкреслив лідер "Євросолідарності".

"Окремо хочу відзначити Військово-морські сили. Саме їхніми руками сьогодні досягаються ключові результати щодо ураження ворога на морі. І для цього їм так само потрібні автономність, енергія і стабільний зв’язок. Ми робимо свою справу. Робимо те, що потрібно робити під час війни. Бо коли ворог намагається занурити країну в пітьму, наш обов’язок - дати світло тим, хто тримає фронт", – написав Порошенко.