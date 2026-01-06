Інтерфакс-Україна
16:39 06.01.2026

УІК: 113 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек за результатами конкурсу Інституту у 2025р

113 тис. нових книжок поповнять фонди українських публічних бібліотек за результатами конкурсу з видання книжок Українського інституту книги (УІК) у 2025 році.

"У 2025-му році Український інститут книги втретє провів мистецький конкурс культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції. У межах цього конкурсу фонди публічних українських бібліотек отримали нові якісні видання для читачів різних вікових категорій.  Конкурс було оголошено 1 січня 2025 року. За його результатами виконано 76 договорів на суму 21 937 064,64 млн грн. — 76 книжкових проєктів загальним накладом 113 тис. примірників.  Переможцями конкурсу стали 30 видавництв. Книги поповнили фонди 1 418 українських публічних бібліотек", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що у 2025 році проєкти виконувались за такими тематичними напрямами: художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів з історії України різних періодів у контексті боротьби за розбудову державності, суверенітету і незалежності, у тому числі біографіями видатних діячів, зокрема твори героїко-патріотичного спрямування; твори для дітей та юнацтва, спрямовані на національно-патріотичне виховання, плекання демократичних цінностей, культурного розмаїття і міжкультурного діалогу, гендерної рівності, неприпустимості насильства, розвиток лідерства, екологічної самосвідомості, відповідальності за навколишній світ, критичного мислення; твори, що видаються на виконання актів Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів; художні твори, пов’язані з відзначенням подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України; видання книжкових видань про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання національних меншин і корінних народів України та їх роль у розвитку української культури та державності.

Як повідомлялося, 137,5 тис. нових книжок поповнили фонди українських публічних бібліотек у рамках конкурсу з видання книжок Українського інституту книги у 2024 році. Зокрема, за результатами конкурсу було виконано 93 договори на суму 29,5 млн грн.

 

