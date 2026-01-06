УІК і Мінкультури проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидії для книгарень

Фото: Pixabay

Український інститут книги (УІК) і Міністерство культури України проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидій для книгарень.

"Гарні новини: з ініціативи віцепрем’єр-міністерки – міністерки культури України Тетяни Бережної та заступниці міністра Богдани Лаюк розпочалися консультації з депутатами Верховної Ради України, Міністерством фінансів та Кабінетом міністрів України щодо можливості запуску субсидій для книгарень у 2026 – 2028 роках", - йдеться в повідомленні УІК.

У зв'язку з чим, Інститут книги спільно з Мінкультури проводить опитування книготорговців щодо отримання субсидій, щоб визначитися з запитом і необхідним розміром коштів

"Вболіваємо за цю ініціативу, тому велике прохання виділити кілька хвилин свого часу для заповнення форми-опитувальника за посиланням. Дедлайн заповнення форми: 8 січня 2026 року", - додали в інституції.

Як повідомлялося, 17 червня 2024 року Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11251 про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Законопроєкт серед іншого передбачає субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами.

В жовтні 2025 року голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає Міністерство фінансів передбачити на 2026 рік фінансування на компенсацію оренди для книгарень.

В грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Міністерством фінансів.