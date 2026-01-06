Інтерфакс-Україна
Події
10:28 06.01.2026

УІК і Мінкультури проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидії для книгарень

2 хв читати
УІК і Мінкультури проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидії для книгарень
Фото: Pixabay

Український інститут книги (УІК) і Міністерство культури України проводять опитування книготорговців щодо запиту на субсидій для книгарень.

"Гарні новини: з ініціативи віцепрем’єр-міністерки – міністерки культури України Тетяни Бережної та заступниці міністра Богдани Лаюк розпочалися консультації з депутатами Верховної Ради України, Міністерством фінансів та Кабінетом міністрів України щодо можливості запуску субсидій для книгарень у 2026 – 2028 роках", - йдеться в повідомленні УІК.

У зв'язку з чим, Інститут книги спільно з Мінкультури проводить опитування книготорговців щодо отримання субсидій, щоб визначитися з запитом і необхідним розміром коштів 

"Вболіваємо за цю ініціативу, тому велике прохання виділити кілька хвилин свого часу для заповнення форми-опитувальника за посиланням. Дедлайн заповнення форми: 8 січня 2026 року", - додали в інституції.

Як повідомлялося, 17 червня 2024 року Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11251 про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Законопроєкт серед іншого передбачає субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами. 

В жовтні 2025 року голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає Міністерство фінансів передбачити на 2026 рік фінансування на компенсацію оренди для книгарень.

В грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Міністерством фінансів.

Теги: #уік #книгарні #мінкультури #субсидія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 05.01.2026
Мінкультури реалізує три погоджені урядом експериментальні проєкти запровадження відомчих реєстрів

Мінкультури реалізує три погоджені урядом експериментальні проєкти запровадження відомчих реєстрів

16:56 02.01.2026
УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

15:50 02.01.2026
Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів

Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів

10:43 31.12.2025
УІК організував колективні стенди України в межах 6-ти міжнародних книжкових ярмарків у 2025р

УІК організував колективні стенди України в межах 6-ти міжнародних книжкових ярмарків у 2025р

11:01 24.12.2025
Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

09:08 23.12.2025
"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

"Довженко-Центр" отримає додаткове фінансування у 2025р

16:27 20.12.2025
Мінкультури проводить громадське обговорення положень про проведення конкурсів за проєктом "1000 годин контенту"

Мінкультури проводить громадське обговорення положень про проведення конкурсів за проєктом "1000 годин контенту"

16:41 19.12.2025
Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського актора Агапова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

16:48 15.12.2025
Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

17:47 12.12.2025
Мінкультури готує законопроєкт і завершує роботу над проєктом постанови щодо порядку евакуації музейних цінностей - Вербицький

Мінкультури готує законопроєкт і завершує роботу над проєктом постанови щодо порядку евакуації музейних цінностей - Вербицький

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Славутичу частково повернули електрику, аварійно відключено понад 1,5 тис. абонентів Бориспільського району

Окупанти просунулися на 3,2 кв км на сіверському та часовоярському напрямках - DeepState

У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Поновлена амбіція Трампа захопити Гренландію викликає тривогу в Європі – ЗМІ

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА